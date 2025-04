Napoli uccide il rivale per gelosia | le denunce inascoltate della vittima

rivale' e dopo contro se stesso. È la cronaca di una mattinata di sangue per le vie di Marano, in provincia di Napoli, che è costata la vita a Milko Gargiulo, 55 anni, ucciso con sei, sette colpi di pistola da Andrea Izzo, 40 anni, nella sua Bmw bianca davanti la scuola d'infanzia paritaria 'Papa Luciani', in via Marano Pianura al civico 181, nell'orario d'ingresso dei bambini. Gargiulo aveva denunciato più volte il suo killer. Tgcom24.mediaset.it - Napoli, uccide il rivale per gelosia: le denunce inascoltate della vittima Leggi su Tgcom24.mediaset.it La lite per strada, poi lo scontro dovuto forse al traffico dei genitori che portano i bambini a scuola e infine gli spari, prima contro il '' e dopo contro se stesso. È la cronaca di una mattinata di sangue per le vie di Marano, in provincia di, che è costata la vita a Milko Gargiulo, 55 anni, ucciso con sei, sette colpi di pistola da Andrea Izzo, 40 anni, nella sua Bmw bianca davanti la scuola d'infanzia paritaria 'Papa Luciani', in via Marano Pianura al civico 181, nell'orario d'ingresso dei bambini. Gargiulo aveva denunciato più volte il suo killer.

Napoli, uccide il rivale per gelosia: le denunce inascoltate della vittima. Uccide rivale per gelosia davanti ai bimbi di una scuola. Dramma della gelosia a Napoli: uccide il compagno della ex davanti a scuola e poi si suicida. Tragedia della gelosia: uccide il “rivale” e poi si toglie la vita. Lo rincorre in scooter e lo uccide, poi si suicida: gelosia esplosa dopo le chat con la ex. Torre del Greco, tentato omicidio per gelosia: arrestato 18enne. Ne parlano su altre fonti

Napoli, uccide il rivale Milko Gargiulo per gelosia davanti ai bimbi di una scuola: poi Andrea Izzo si è ucciso - - Una esecuzione spietata, poco distante da una scuola per l’infanzia, il tutto sotto gli occhi delle mamme e dei loro bambini, in un’ora di punta, quella dell’ingresso. Poi il suicidio a qualche chil ... (msn.com)

Uomo accecato dalla gelosia uccide il “rivale in amore” e si toglie la vita: il dramma a Marano - Un uomo avrebbe ucciso il nuovo compagno della ex, prima di togliersi la vita. Prima il terribile agguato che si è consumato a Marano, comune della città metropolitana di Napoli, a poca distanza dall' ... (msn.com)

Tragedia della gelosia: uccide il “rivale” e poi si toglie la vita - Si tratterebbe di un omicidio – suicidio per motivi passionali quello avvenuto questa mattina lungo la Marano- Pianura, vicino Napoli. Andrea Izzo, 41 anni, avrebbe esploso 5 colpi contro il nuovo com ... (informazione.it)