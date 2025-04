Rompipallone.it - Napoli, Stellini su Buongiorno e McTominay: ecco come stanno

Il difensore dei partenopei non è nemmeno sceso in campo mentre lo scozzese è uscito nel secondo tempo contro il BolognaIlavrebbe potuto ridurre il gap con l’Inter portandosi a -1 e invece è rimasto a -3, esattamenteprima di questa giornata. Infatti sia i partenopei che i meneghini hanno pareggiato la loro partita ovvero rispettivamente contro il Bologna per 1-1 e con il Parma per 2-2.Le due emiliane hanno dunque fermato le prime due della classe, regalando appena un punto a testa. L’Inter dal canto suo può sicuramente esultare poiché tutto ciò ha portato ad avere il traguardo ad una giornata in meno rispetto a qualche giorno fa mentre ilrimane con l’amaro in bocca.Naturalmente il pareggio più prestigioso, se così vogliamo definirlo, è stato fatto dai campani che hanno dovuto fronteggiare in trasferta una delle squadre più in forma del campionato e con un più di un piede in finale di Coppa Italia, a differenza dell’Inter che si è fermata contro una squadra che lotta per non retrocedere dunque sulla carta inferiore.