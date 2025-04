Puntomagazine.it - Napoli: sorpresi con la droga. Arrestati dalla Polizia di Stato

Ancora due arresti pernell’ambito di due servizi diversi servizio di controllo del territorio. Avevano marijuana, hashish e cocainaNella mattinata del 6 aprile, ladiha arreun 54enne napoletano con precedenti di, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Vetriera Vecchia, nel quartiere Vicaria, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa da una busta e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina, 2 pezzi di hashish, una busta contenente 34 grammi di marijuana e 55 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.