Napoli sequestro lampo’ per un 15enne di San Giorgio a Cremano

lampo stamani a San, nel Napoletano. Un ragazzino di 15 anni è stato sequestrato e poi rilasciato da ignoti prima di andare a scuola. Sui social è stato rilanciato l’appello da parte dei residenti della zona dove è avvenuto il rapimento. “Stamattina alle 8 stava andando a prendere la macchina 50 per andare a scuola – si legge nell’appello – e l’hanno rapito mettendogli un cappuccio in testa e messo in un furgone un signore del bar ha denunciato l’accaduto e le forze dell’ordine stanno indagando fate girare. E’ un bravo ragazzo va a scuola è molto sensibile e buono”. Sul fatto indaga la Squadra Mobile partenopea coordinata dalla Procura del capoluogo campano.