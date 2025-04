Puntomagazine.it - Napoli Scampia: “Se non mi porti il bambino di apro la testa”. Era ai domiciliari per stalking va sotto casa della moglie

. Non lo hanno fatto desistere nemmeno gli arresti. Parte da Casoria e si presenta, armato di mazza da baseball,Eraposto agli arrestima non contento evade dalla propria abitazione di Casoria e raggiunge l’appartamento di sua. Lo fa per due volte ma la seconda non trova la donna che era dai carabinieri. Si tratta di una brutta vicenda di violenza. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di.Quello che stiamo per raccontare riguarda una storia complessa, andiamo per ordine. Lui ha 40 anni ed è aidal 5 aprile per un “codice rosso” in danno di un’altra donna e per resistenza a pubblico ufficiale.L’uomo, infatti, aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e la nuova compagna lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, da qui l’arresto e laposizione agli arrestiin quel di Casoria.