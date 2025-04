Napoli imbarazzante la sentenza gela Conte | è successo in diretta

Napoli, di fatto, per Antonio Conte è arrivata una sentenza netta. Il Napoli perde un'occasione gigante per ridurre il distacco dall'Inter capolista. Gli uomini guidati da Antonio Conte vengono fermati dalla grande prestazione dei padroni di casa. Il Bologna si conferma sempre di più una vera mina vagante, mentre emergono i primi dubbi sulla squadra azzurra, che continua a sprecare occasioni importanti e che sembra ormai aver perso quella grinta dimostrata finora. A Radio Napoli Centrale arrivano durissime critiche verso la squadra di Conte.Fabbroni: "Secondo tempo del Napoli imbarazzante"Mario Fabbroni, infatti, ha usato parole molto forti per descrivere la gara di ieri sera, visto il dominio del Bologna nel secondo tempo è stato netto.

