Napolipiu.com - Napoli, il solito inganno: un’altra illusione svanita al Dall’Ara

, ilal">Ancora una volta ilsfiora il sogno ma resta con l’amaro in bocca. Come racconta Antonio Corbo su Repubblica, l’ottavo pareggio stagionale rappresenta l’ennesima grande: la possibilità di avvicinarsi all’Inter sembrava concreta, ma alla fine tutto resta immutato, con i partenopei ancora a tre punti di distanza dalla capolista.La trasferta di Bologna aveva acceso i ricordi della gloriosa primavera del 1990, quando proprio alilsi avviava alla conquista del secondo scudetto. Stavolta, però, non basta una perla di Anguissa – protagonista di una cavalcata solitaria e del gol del vantaggio – a piegare la resistenza di un Bologna solido e ben organizzato.Come sottolinea ancora Corbo su Repubblica, ilè apparso brillante e organizzato nel primo tempo, gestendo il pressing dei felsinei e ripartendo con intelligenza.