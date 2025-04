Napoli escalation incidenti in via Battistello Caracciolo dopo strada rifatta | firme per la sicurezza

In via Battistello Caracciolo hanno da poco rifatto il tappetino stradale ma, a detta dei residenti, sembra quasi che ciò abbia incoraggiato i guidatori indisciplinati. Morale: più incidenti stradali, e pedoni sempre più intimoriti. Uno dei classici paradossi napoletani, si direbbe. La situazione ha però indotto i cittadini a mobilitarsi, chiedendo subito più sicurezza. "Cresce la preoccupazione tra i residenti che quotidianamente percorrono via Battistello Caracciolo" spiegano Pasquale Sarnacchiaro e Valeria Vitale, rispettivamente capogruppo e consigliera della Lista Manfredi Sindaco, alla Municipalità 2. "La riqualificazione ha portato con sé – spiegano – un incremento della velocità dei veicoli, creando seri rischi per l'incolumità delle persone che la attraversano".

