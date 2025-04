Napoli danno e beffa | dopo il pareggio col Bologna arriva la mazzata

dopo il danno anche la beffa: la frecciata velenosa arriva dopo il pareggio contro il Bologna e riguarda Antonio Conte, il Napoli e la corsa Scudetto. Il pareggio col Bologna fa male, malissimo. Il Napoli sperava di approfittare dell’ultima frenata dell’Inter contro il Parma, ed invece gli azzurri sono andati a sbattere contro la squadra di Vincenzo Italiano che ha confermato ampiamente di essere una delle più in forma della Serie A. I rossoblu, dopo essere andati in svantaggio, hanno tirato fuori il carattere e messo alle corde i partenopei.Antonio Conte urla a bordocampo (LaPresse) TvPlay.itUn secondo tempo dove i felsinei avrebbero meritato probabilmente qualcosa in più del semplice pareggio, vista la capacità di arrivare sotto porta e visto come il Napoli sia rimasto schiacciato a ridosso della propria area di rigore per tutto il tempo, senza riuscire a mettere seriamente in difficoltà il Bologna se non negli ultimissimi minuti. Tvplay.it - Napoli, danno e beffa: dopo il pareggio col Bologna arriva la mazzata Leggi su Tvplay.it ilanche la: la frecciata velenosailcontro ile riguarda Antonio Conte, ile la corsa Scudetto. Ilcolfa male, malissimo. Ilsperava di approfittare dell’ultima frenata dell’Inter contro il Parma, ed invece gli azzurri sono andati a sbattere contro la squadra di Vincenzo Italiano che ha confermato ampiamente di essere una delle più in forma della Serie A. I rossoblu,essere andati in svantaggio, hanno tirato fuori il carattere e messo alle corde i partenopei.Antonio Conte urla a bordocampo (LaPresse) TvPlay.itUn secondo tempo dove i felsinei avrebbero meritato probabilmente qualcosa in più del semplice, vista la capacità dire sotto porta e visto come ilsia rimasto schiacciato a ridosso della propria area di rigore per tutto il tempo, senza riuscire a mettere seriamente in difficoltà ilse non negli ultimissimi minuti.

Oltre al danno anche la beffa per l'Atletico Madrid: multa in arrivo dalla UEFA dopo il derby contro il Real. Napoli, funicolare di Chiaia, Papa (Lega): "Oltre il danno la beffa: per “celebrare” gli 800 giorni di chiusura, invece di riattivarla, hanno pensato ad illuminarla a festa". Serie A, oltre al danno anche la beffa: Vincenzo Italiano scavalca Thiago Motta. Artista colpito dal clan a Napoli, dopo le ferite la beffa: «Stop ai risarcimenti». Dopo il danno, la beffa: Atalanta costretta ai play-off, out anche due titolari!. Napoli, pochi vantaggi per le auto ibride: disappunto per le nuove tariffe. Ne parlano su altre fonti

Napoli, beffa al Milan dopo Okafor: colpo da 40 milioni - Il calciomercato del Napoli potrebbe passare con beffa al Milan, per il dopo Okafor, al centro dei rumors sul riscatto. Fino a questo momento è sì tornato in forma, ma non ha ancora convinto a pieni v ... (informazione.it)

Calciomercato Napoli, Beffa Danilo! CdM: spunta un nome nuovo in difesa - Calciomercato SSC Napoli - Dopo la beffa Danilo che va in Brasile, Manna e Conte sondano il mercato per capire se c'è un'opportunità per prendere un altro difensore. L'edizione odierna del ... (msn.com)

La beffa è tremenda, l’errore del Napoli fa infuriare il Milan - L'errore del Napoli non è passato inosservato. E' successo il giorno dopo la sfida contro il Milan al Maradona ... (milanlive.it)