Sport.quotidiano.net - Napoli, a Bologna pareggio a due facce. E i secondi tempi preoccupano

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 8 aprile 2025 - Punto comunque guadagnato alla luce del campo ostico e di ciò che proporrà il calendario nel prossimo futuro o occasione persa? Il day after deldopo l'1-1 del Dall'Ara è a due, come in effetti da risvolto fisiologico di quasi ogni. Gli azzurri si presentano acon alle spalle il background dell'assist fornito due giorni prima dal Parma, che aveva rimontato l'Inter da 0-2 a 2-2, con annessa chance di portarsi a -1 dalla capolista. Tutto sembra apparecchiato per una vittoria che in trasferta ai partenopei mancava (e manca) dal 18 gennaio, giorno della presa di un altro impianto complicato come il Gewiss Stadium: a maggior ragione quando André-Frank Zambo Anguissa sblocca la contesa con un'azione di prepotenza su lancio dalle retrovie di Giovanni Di Lorenzo nella quale ci sono tutti gli ingredienti della sua stagione fenomenale.