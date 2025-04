Napoli 15enne sequestrato per alcune ore | volevano chiedere 15 milioni

Un ragazzo di appena 15 anni è stato sequestrato mentre andava a scuola. È successo a San Giorgio a Cremano, nella periferia orientale di Napoli, dove il giovane, figlio di un imprenditore, è stato trascinato in un furgone bianco con un cappuccio in testa da alcuni uomini. I rapitori hanno poi chiesto un milione e mezzo di euro. Dopo qualche ora è stato liberato dalla polizia, ma la Procura indaga e intanto fa sapere che il ragazzo «sta bene».Il furgone risultava rubatoSecondo quanto riportato da Repubblica, sarebbe stato un passante ad allertare le forze dell'ordine dopo aver sentito il 15enne urlare e aver assistito al rapimento. A coordinare le indagini è il pm Henry John Woodcock. Secondo le indagini, il mezzo su cui è stato trasportato il ragazzo era stato rubato. Ancora ignota lo scopo del sequestro lampo.

