Napoli 15enne sequestrato mentre va a scuola | liberato dopo ore Fermato un uomo

mentre stava andando a scuola a San Giorgio a Cremano, vicino Napoli. Il giovane è stato ritrovato otto ore dopo a Licola, in buone condizioni ma privo della cartella e del tablet. L’allarme era scattato immediatamente, con una denuncia di un passante sui social e l’invito a far circolare il post.Il ragazzino aveva provato a urlare e a divincolarsi, ma non è riuscito a sottrarsi al rapimento, nonostante il tentativo di aiuto di un barista lì vicino che ha dichiarato a Repubblica di aver visto almeno due uomini partecipare al rapimento, uno a volto coperto e uno a volto scoperto. Nel tardo pomeriggio, la procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri ha annunciato di aver Fermato per un uomo di 24 anni, di origini straniere, indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dalla modalità mafiosa. Ilfattoquotidiano.it - Napoli, 15enne sequestrato mentre va a scuola: liberato dopo ore. Fermato un uomo Leggi su Ilfattoquotidiano.it Sequestro lampo, indagini lampo e arresto lampo di uno dei presunti rapitori di un ragazzo di 15 anni, figlio di un imprenditore originario di Barra, prelevato martedì da un commando di uoministava andando aa San Giorgio a Cremano, vicino. Il giovane è stato ritrovato otto orea Licola, in buone condizioni ma privo della cartella e del tablet. L’allarme era scattato immediatamente, con una denuncia di un passante sui social e l’invito a far circolare il post.Il ragazzino aveva provato a urlare e a divincolarsi, ma non è riuscito a sottrarsi al rapimento, nonostante il tentativo di aiuto di un barista lì vicino che ha dichiarato a Repubblica di aver visto almeno due uomini partecipare al rapimento, uno a volto coperto e uno a volto scoperto. Nel tardo pomeriggio, la procura diguidata da Nicola Gratteri ha annunciato di averper undi 24 anni, di origini straniere, indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato dalla modalità mafiosa.

