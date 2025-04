Mythos viaggio in danza tra i miti dell' Antica Grecia

Mythos, viaggio in danza attraverso i miti più belli dell’Antica Grecia, estratti da Metamorfosi di Ovidio, L’asino d’oro di Apuleio, Le georgiche di Virgilio,regia e coreografia Rossana Longo.Con Gabriele Comparato. Romatoday.it - Mythos, viaggio in danza tra i miti dell'Antica Grecia Leggi su Romatoday.it Al Teatro Arcobaleno, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, va in scenainattraverso ipiù belli, estratti da Metamorfosi di Ovidio, L’asino d’oro di Apuleio, Le georgiche di Virgilio,regia e coreografia Rossana Longo.Con Gabriele Comparato.

Mythos, viaggio in danza tra i miti dell'Antica Grecia. Teatro Arcobaleno, al via la stagione 2024 – 25. Mostra Mythos: Creature Fantastiche: fino al 7 luglio a Torino – Sconto per i lettori di Torinobimbi. Anima Flegrea, il Festival del mito, della cultura e della danza a Monte di Procida. Ne parlano su altre fonti

Mythos, viaggio in danza tra i miti dell'Antica Grecia - Al Teatro Arcobaleno, da venerdì 11 a domenica 13 aprile, va in scena Mythos, viaggio in danza attraverso i miti più belli dell’antica Grecia, estratti da Metamorfosi di Ovidio, L’asino d’oro di ... (romatoday.it)