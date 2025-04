My Hero Academia | Vigilantes – Scopri il dub in inglese!

Hero Academia: Vigilantes, preparatevi! L'attesissima serie anime è finalmente arrivata, e la sorpresa è doppia! Il Dub è qui! Il dub in inglese è uscito a sorpresa in contemporanea con la versione originale giapponese! Crunchyroll ha fatto impazzire tutti gli appassionati. Quando escono i prossimi episodi? Se questa tendenza continua, preparati a vedere il dub in inglese di ogni episodio rilasciato lo stesso giorno della versione giapponese! Chi sono i doppiatori? Il cast dei doppiatori inglesi include voci familiari e nuove aggiunte entusiasmanti. Non perderti le prossime novità su My Hero Academia: Vigilantes! Continua a seguire Mister Movie per altre notizie di intrattenimento!

