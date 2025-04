My Hero Academia | Vigilantes la recensione dei primi episodi

Hero Academia: ecco le nostre impressioni dei primi episodi. My Hero Academia di Kohei Horikoshi è stato uno dei più grandi manga degli ultimi anni: da poco concluso con il quarantaduesimo volume, si appresta a salutare anche l'animazione nipponica dopo oltre 150 episodi e quattro lungometraggi. I fan, tuttavia, non devono disperarsi perché torneranno presto nell'universo di My Hero Academia con la trasposizione animata di Vigilantes, un manga a metà tra un prequel e uno spin-off che è proseguito parallelamente all'opera di Horikoshi per 15 volumi tra il 2016 e il 2022. Scritto da Hideyuki Furuhashi e disegnato da Betten Court, Vigilantes - noto anche come Vigilante: My Hero

