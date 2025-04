Mutui l' importo medio erogato nel 2024 è di 121 mila e 900 euro

medio, ovvero l’importo medio del mutuo erogato. Dal 2014 al 2021 il dato, a livello nazionale (riferito al III trimestre dell’anno), è stato nel range che va dai 110 ai 115 mila. Parmatoday.it - Mutui, l'importo medio erogato nel 2024 è di 121 mila e 900 euro Leggi su Parmatoday.it Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, ha analizzato il trend storico del ticket, ovvero l’del mutuo. Dal 2014 al 2021 il dato, a livello nazionale (riferito al III trimestre dell’anno), è stato nel range che va dai 110 ai 115

Sale il prezzo delle case, richieste di mutui più corpose - Sale il prezzo dell’importo medio del mutuo erogato. Questo quanto rivela Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, che ha appunto analizzato il trend storico del ticke ... (firenzetoday.it)

Kìron: nel Q3 ’24 ticket medio del mutuo erogato in Lombardia superiore alla media nazionale - L’importo medio del mutuo erogato in Lombardia ha avuto un andamento costante nel tempo passando dai 119.100 euro del 2014, per scendere nel 2020 a 91.500 euro e riprendere nel 2021 con 124.500 euro, ... (msn.com)

Kìron: nel 2024 l’importo medio del mutuo erogato cresce del +4,7% - Dal 2014 al 2021 l‘importo medio di mutuo erogato in Italia, (riferito al III trimestre dell’anno), è stato nel range che va dai 110 ai 115 mila euro. Nel 2022 il valore ha visto una crescita importan ... (msn.com)