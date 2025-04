Musk su Navarro | Un idiota Chi è il consigliere di Trump che per sostenere i dazi inventò un economista inesistente

Trump. Elon Musk, alla guida del Doge, è tornato ad attaccare Peter Navarro, il consigliere al commercio, definendolo “idiota” e “più stupido di un sacco di mattoni“. L’affondo arriva dopo che Navarro, in un’intervista a Cnbc, aveva detto: “Alla Casa Bianca lo capiamo tutti, e lo capiscono anche gli americani, che Elon è un produttore di auto. Anzi è un assemblatore di auto“, considerato che “buona parte” delle batterie delle auto Tesla arriva dal Giappone e dalla Cina. Il miliardario, piccato, ha ricordato che Tesla è la casa automobilistica con più vetture Made in America.Navarro, “falco” del protezionismo, affianca Trump fin dal primo mandato, quando guidò il Consiglio nazionale sul Commercio della Casa Bianca. Ilfattoquotidiano.it - Musk su Navarro: “Un idiota”. Chi è il consigliere di Trump che per sostenere i dazi inventò un economista inesistente Leggi su Ilfattoquotidiano.it Nuovo capitolo per la guerra ormai alla luce del sole tra “esperti” e consulenti che affiancano il presidente Donald. Elon, alla guida del Doge, è tornato ad attaccare Peter, ilal commercio, definendolo “” e “più stupido di un sacco di mattoni“. L’affondo arriva dopo che, in un’intervista a Cnbc, aveva detto: “Alla Casa Bianca lo capiamo tutti, e lo capiscono anche gli americani, che Elon è un produttore di auto. Anzi è un assemblatore di auto“, considerato che “buona parte” delle batterie delle auto Tesla arriva dal Giappone e dalla Cina. Il miliardario, piccato, ha ricordato che Tesla è la casa automobilistica con più vetture Made in America., “falco” del protezionismo, affiancafin dal primo mandato, quando guidò il Consiglio nazionale sul Commercio della Casa Bianca.

