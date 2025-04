Thesocialpost.it - Musk ha cercato di convincere Trump a ritirare i dazi: il retroscena

Leggi su Thesocialpost.it

Elonhadipersonalmente il presidente degli Stati Uniti Donaldla nuova ondata didoganali che stanno destabilizzando i mercati finanziari. Lo riporta il Washington Post, citando fonti ben informate.Leggi anche:Usa, Meloni: “Più danni da panico e allarmismo che daistessi”Colpita duramente TeslaI nuovistanno penalizzando in modo particolare Tesla, l’azienda di auto elettriche guidata da, che ha in Cina centri produttivi strategici e una presenza di mercato rilevante.ha espresso pubblicamente la sua opposizione alla politica protezionista dell’amministrazione, ma i suoi sforzi personali per influenzare le scelte del presidente non hanno avuto successo.Appello al libero mercatoNegli ultimi giorni,ha ribadito la sua posizione favorevole a una politica di “zero“, partecipando in videocollegamento a un incontro della Lega.