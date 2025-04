Murubutu in tour | Canto il mistero vicino a noi

Murubutu, nome d'arte di Alessio Mariani, artista di Reggio Emilia, fa di ogni sua canzone una piccola, compiuta, esperienza narrativa. Utilizzando miti della letteratura come pagine di un diario di viaggio che porta l'ascoltatore alla scoperta di mondi fantastici. Come quelli che si nascondono negli angoli meno conosciuti delle città nelle quali viviamo, che sono al centro del suo album più recente, 'La vita segreta delle città', che presenta questo venerdì all'Estragon Club di Bologna (via Stalingrado, ore 21). Murubutu, questa volta gli itinerari che propone agli ascoltatori si snodano negli spazi della quotidianità, invece che in quelli del sogno. "Lo scenario che ho allestito per il disco è quello urbano, a noi più vicino, ma in realtà molto spesso dimenticato, ridotto a percorsi abituali.

