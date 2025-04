Justcalcio.com - Murphy: Newcastle deve “mantenere la pressione” per guadagnare il posto di Champions League

Sito inglese:Jacobsta sognando di vincere più argenteria con ilUnited, ma ha detto che i suoi compagni di squadra devonolain corsa per il calcio dellafaceva parte della squadra che ha chiuso i 70 anni diper un trofeo dopo aver battuto il Liverpool nella finale della Coppa EFL a Wembley il mese scorso. E la squadra di Eddie Howe ha continuato la loro bella forma da quel giorno, guadagnando una quarta vittoria nelle ultime cinque partite della Premieral King Power Stadium.ha segnato due volte negli 11 minuti di apertura per mettere in controllo i visitatori prima che l’ex uomo di Leicester Harvey Barnes sigillasse la vittoria prima della pausa. In effetti, 14 dei 16 obiettivi della Premierdiperin questa stagione sono arrivati ??dall’inizio di dicembre (sette gol, sette assist).