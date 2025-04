Ilrestodelcarlino.it - Muri d’oro

Allo sportello del Sunia di Bologna c’è sempre la fila: operai, camerieri, autisti di bus, ma anche infermieri, giovani professionisti e studenti. Il sindacato degli inquilini, targato Cgil, fa quel che può ma sotto le Due Torri combattere contro il caro affitti sembra una guerra persa. L’ultimo fenomeno denunciato è quello dei rinnovi: complice la mancanza di offerta, i proprietari offrono un nuovo contratto a chi lo ha in scadenza ma sempre più spesso con un robusto ritocco all’insù. E così chi pagava 500 euro al mese per un appartamento non tanto dignitoso – va detto, la qualità degli immobili sul mercato è veramente bassa – se ne ritrova a pagare 1000 con tutte le conseguenze del caso. Facciamo due conti. Un giovane assunto – magari laureato – se va bene si porta a casa 1600 euro netti al mese: se 1000, in media, servono per affitto e utenze gliene rimangono 600 nel portafogli per tutto il resto.