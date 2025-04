Mura storiche Paese Alto assegnati i lavori

lavori alle Mura storiche di San Benedetto possono partire: alcuni giorni fa il comune ha assegnato a una ditta di Teramo l'opera di riqualificazione del perimetro Murario del Paese Alto, iniziativa nella quale saranno investiti 450mila euro. Di questi, 140mila provengono dalla casse comunali, mentre gli altri 310mila dalla regione. Il finanziamento di Palazzo Raffaello sarebbe ora disponibile perché, con propria sentenza, il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dal comune di Pesaro, per l'annullamento dei decreti regionali con cui era stata approvata la graduatoria e assegnate le risorse del bando per il recupero e valorizzazione delle Mura storiche. Il comune decideva di partecipare al bando nell'agosto del 2024: allora, la giunta specificava gli obiettivi da perseguire con questo intervento, e cioè rimettere in sesto la porzione di Mura che cinge il 'vecchio incasato' sambenedettese, che è possibile osservare da via Fileni e da via Gioacchino Rossini.

