Muore mentre manovra una betoniera | tragedia nelle campagne di Camastra

manovrando una betoniera quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è morto. tragedia nelle campagne di Camastra, in un appezzamento di terreno ubicato in contrada Fontanazze. A perdere la vita è stato un uomo del posto. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con precisione. Agrigentonotizie.it - Muore mentre manovra una betoniera: tragedia nelle campagne di Camastra Leggi su Agrigentonotizie.it Stavando unaquando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo ed è morto.di, in un appezzamento di terreno ubicato in contrada Fontanazze. A perdere la vita è stato un uomo del posto. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con precisione.

