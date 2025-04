Mozione sul salario minimo in consiglio comunale

consiglio comunale si riunisce giovedì alle 13. Due le interpellanze, a firma dei consiglieri comunali di ‘Cesena Siamo Noi’ Marco Giangrandi e Denis Parise: la prima sul progetto ‘Oltre la campanella’, la seconda sulla richiesta di informazioni sul degrado nel parco urbano in via Alfieri, alla Fiorita. Due le delibere: si tratta delle modifiche allo statuto di Tecne S.c.a.r.i e della costituzione della servitù a favore di E-distribuzione per l’attivazione delle cabine elettriche nell’ambito delle opere realizzate con finanziamenti europei. Sette le mozioni in programma. La prima, presentata da Fratelli d’Italia, sull’istituzione delle denominazioni comunali; la seconda, di Cesena 2024, sul tema della sponsorizzazione delle aree verdi. Poi due mozioni di Fondamenta, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 stelle sul salario minimo e sulla proMozione delle attività di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Ilrestodelcarlino.it - Mozione sul salario minimo in consiglio comunale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ilsi riunisce giovedì alle 13. Due le interpellanze, a firma dei consiglieri comunali di ‘Cesena Siamo Noi’ Marco Giangrandi e Denis Parise: la prima sul progetto ‘Oltre la campanella’, la seconda sulla richiesta di informazioni sul degrado nel parco urbano in via Alfieri, alla Fiorita. Due le delibere: si tratta delle modifiche allo statuto di Tecne S.c.a.r.i e della costituzione della servitù a favore di E-distribuzione per l’attivazione delle cabine elettriche nell’ambito delle opere realizzate con finanziamenti europei. Sette le mozioni in programma. La prima, presentata da Fratelli d’Italia, sull’istituzione delle denominazioni comunali; la seconda, di Cesena 2024, sul tema della sponsorizzazione delle aree verdi. Poi due mozioni di Fondamenta, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 stelle sule sulla prodelle attività di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

SALARIO MINIMO / 2 – IL DIBATTITO IN CONSIGLIO COMUNALE. Salario minimo di 9 euro l'ora negli appalti comunali, il centrosinistra approva una mozione. Bosco: Consiglio comunale per i diritti e la pace con mozioni su salario minimo e pace giusta. Salario minimo: sì all’unanimità a mozione M5S. "Mozione sul salario minimo", Arnesano e Ligori "spiegano" il voto favorevole in Consiglio. A Bari due proposte per salario minimo e garante dei detenuti: le mozioni in Consiglio comunale. Ne parlano su altre fonti

Salario minimo di 9 euro l'ora: la proposta di legge della giunta regionale - FIRENZE - Un salario minimo di 9 euro lordi l'ora: potrebbe diventare la soglia, per le aziende toscane, per ottenere delle premialità. La giunta ha infatti predisposto una proposta di legge per inser ... (msn.com)

Consiglio Lombardia: mozioni discusse seduta pomeridiana 1° aprile 2025 - Nel corso della seduta pomeridiana il Consiglio regionale, dopo l’approvazione di due mozioni che prevedono nuove misure a favore dell’inclusione scolastica di studenti affetti da diabete di tipo 1 e ... (expartibus.it)

Sansepolcro: Il Consiglio Comunale approva la mozione per il recupero sociale degli studenti sospesi - Il Consiglio Comunale di Sansepolcro ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Laura Chieli, a sostegno della piena attuazione della Legge ... (www3.saturnonotizie.it)