Mozambico una targa per Almerigo Grilz

Mozambico, è stata apposta una targa in memoria di Almerigo Grilz, il primo giornalista italiano ucciso in uno scenario di guerra dopo la Seconda Guerra Mondiale. Grilz morì il 19 maggio 1987 durante la guerra civile tra Frelimo e Renamo, mentre documentava il conflitto. La targa è stata installata sotto un grande albero secolare, con una cerimonia tradizionale condotta dai capi villaggio e alla presenza dell'amico e collega Fausto Biloslavo, che ha raccontato l'evento in un reportage.

