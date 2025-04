Wired.it - Movimento pronatalista Usa che piace a Elon Musk, cos'è

Leggi su Wired.it

I movimenti “hightech” della fecondità prendono sempre più piede negli Stati Uniti, finanziati dai big della Silicon Valley. E no, non si tratta solo di lotta per la natalità, ma di selezione tecnologica della specie (a partire dal concepimento)