Martin si avvicina. Il campione del mondo in carica della MotoGP è pronto a tornare in pista in sella all’Aprilia, la sua nuova squadra, dopo aver saltato le prime tre gare a causa di un infortunio subito durante un allenamento.“Ho tanta voglia di tornare in pista e sono felice di poter almeno provare a correre in Qatar – le parole dello spagnolo – L’obiettivo sarà iniziare a costruire un po’ di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare. Non so come sarà la mia condizione fisica, sicuramente non al 100%. Proveremo a fare del nostro meglio e a crescere piano piano. Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire una gara, ma se ci riusciremo, sarà una vittoria perché vorrà dire che sto iniziando a riprendermi. Dobbiamo fare un passo alla volta per cercare di tornare al nostro livello appena possibile”. Lapresse.it - MotoGP, Martin tornerà in pista in Qatar dopo l’infortunio Leggi su Lapresse.it Il rientro di Jorgesi avvicina. Il campione del mondo in carica dellaè pronto a tornare inin sella all’Aprilia, la sua nuova squadra,aver saltato le prime tre gare a causa di un infortunio subito durante un allenamento.“Ho tanta voglia di tornare ine sono felice di poter almeno provare a correre in– le parole dello spagnolo – L’obiettivo sarà iniziare a costruire un po’ di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare. Non so come sarà la mia condizione fisica, sicuramente non al 100%. Proveremo a fare del nostro meglio e a crescere piano piano. Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire una gara, ma se ci riusciremo, sarà una vittoria perché vorrà dire che sto iniziando a riprendermi. Dobbiamo fare un passo alla volta per cercare di tornare al nostro livello appena possibile”.

