MotoGp Jorge Martin torna in Qatar Ma non è sicuro | Non so nemmeno se riesco a finire una gara

Jorge Martin si avvicina. Il campione del mondo in carica della MotoGp è pronto a tornare in pista in sella all’Aprilia, la sua nuova squadra, dopo aver saltato le prime tre gare a causa di due infortuni subiti durante degli allenamenti lo scorso febbraio che gli hanno impedito di iniziare regolarmente la stagione 2025. Martin proverà a correre nel Gp del Qatar, in programma questo weekend a Losail, ma non è ancora certo di essere in griglia: giovedì dovrà ricevere il via libera dai medici. Lo stesso spagnolo però ha ammesso che la sua condizione fisica è ancora molto lontana dall’essere accettabile.“Ho tanta voglia di tornare in pista e sono felice di poter almeno provare a correre in Qatar. L’obiettivo sarà iniziare a costruire un po’ di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare. Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Jorge Martin torna in Qatar. Ma non è sicuro: “Non so nemmeno se riesco a finire una gara” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il rientro disi avvicina. Il campione del mondo in carica dellaè pronto are in pista in sella all’Aprilia, la sua nuova squadra, dopo aver saltato le prime tre gare a causa di due infortuni subiti durante degli allenamenti lo scorso febbraio che gli hanno impedito di iniziare regolarmente la stagione 2025.proverà a correre nel Gp del, in programma questo weekend a Losail, ma non è ancora certo di essere in griglia: giovedì dovrà ricevere il via libera dai medici. Lo stesso spagnolo però ha ammesso che la sua condizione fisica è ancora molto lontana dall’essere accettabile.“Ho tanta voglia dire in pista e sono felice di poter almeno provare a correre in. L’obiettivo sarà iniziare a costruire un po’ di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare.

