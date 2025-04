MotoGP Jorge Martin si prepara al rientro | In Qatar per provare almeno a correre

MotoGP è tempo di pensare al quarto appuntamento stagionale, di scena nel fine settimana in Qatar sul Lusail International Circuit. Per la prima volta l'Aprilia Racing potrebbe schierare in griglia di partenza la line-up al completo: Jorge Martin torna in pista dopo aver saltato le prime tre gare a causa di un infortunio, mentre Marco Bezzecchi punta a confermare il suo stato di forma. Lo spagnolo, assente alle prime tre gare stagionali dopo le due cadute tra febbraio e marzo, si appresta a cominciare finalmente la sua avventura con Aprilia.Il campione del mondo in carica, che aveva riportato una frattura complessa del radio e dello scafoide della mano sinistra e una frattura calcaneare omolaterale durante un allenamento, si è sottoposto a un'operazione lo scorso 25 febbraio e ha seguito un intenso programma di riabilitazione con l'obiettivo di tornare in pista appena possibile.

