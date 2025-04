Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Marc Marquez nel GP del Qatar. Solo 2 vittorie in carriera, l’ultima nel 2014!

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del, quarto appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato di Lusail vivremo un nuovo capitolo della super-sfida tra i fratellie Pecco Bagnaia con il titolo sempre più sullo sfondo. Grande attesa, ovviamente, per, reduce dalla improvvida caduta di Austin quando stava per andare a chiudere il sesto successo di fila in questo campionato. Il Cabroncito, tuttavia, non ha ottenuto risultati clamorosi sulla pistaiota, una di quelle in cui ha vinto di meno nel corso della sua. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria idel pilota spagnolo a Lusail. IDINEL GP DEL2009 – L’esordio ufficiale disul tracciato di Lusail è dato 2009 con una caduta al terzo giro della gara di Moto3 vinta da Andrea Iannone davanti a Julian Simon e Sandro Cortese.