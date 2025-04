Bellano (Lecco), 8 aprile 2025 – Si è concluso in modo drammatico il viaggio in moto di un giovane turista proveniente da Hong Kong, impegnato in un tour sul suggestivodi. Il ragazzo, 25 anni, è rimasto vittima di un violento incidente avvenuto lungo la Statale 36, nel tratto compreso tra Dervio e Bellano.La dinamica dell’incidenteL’impatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, lungo la carreggiata nord in direzione Colico. Il, in Italia per trascorrere un periodo die godersi i panorami lacustri su due ruote, stava attraversando laDervio quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. La moto ha urtato violentemente il marciapiede laterale del tunnel e, subito dopo, ha colpito un paletto segnaletico.Il giovane è stato sbalzato sull’asfalto, riportando ferite multiple, mentre la moto è andata completamente distrutta.

Thesocialpost.it - Motociclista in vacanza si schianta in galleria: grave 25enne sul lago di Como

