Moto Experience 2025 su il sipario | le due ruote protagoniste nel week-end di Serra De' Conti

Serra DE' Conti – Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna per il terzo anno consecutivo Moto Experience 2025: nell'affascinante cornice dell'Antica Fabbrica Laterizi a Serra de' Conti, due giorni interamente dedicati alle due ruote e a tutte le esperienze ad esse connesse –dai test-ride.

Moto Experience 2025, su il sipario: le "due ruote" protagoniste nel week-end di Serra De' Conti.

