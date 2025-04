.com - Mostro torna con il nuovo singolo Questo buio, in arrivo l’album Metallo e carne

annuncia ilche anticipaDopo aver annunciato l’uscita del suoalbum, fuori in fisico e in digitale da venerdì 2 maggio per Epic Records/Sony Music Italy,non smette di stupire i suoi fan. Infatti, il rapper romano, tra i più autentici e diretti della scena italiana, ha deciso di regalare al suo pubblico un’anticipazione del progetto attraverso il, da venerdì 11 aprile disponibile su tutte le piattaforme digitali. Nel frattempo, è attivo il pre-order fisico per i formati Cd, Cd autografato (esclusiva Sony Music Store), Lp Trasparente, Lp Splatter Autografato (esclusiva Sony Music Store).Ilè un tributo alle ombre, un ringraziamento ai momenti più difficili, a tutto ciò che spezza, ma allo stesso tempo fortifica.