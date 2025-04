Unlimitednews.it - Mostra del Cinema di Venezia, Leone d’Oro alla carriera a Werner Herzog

(ITALPRESS) – È stato attribuito al grande regista tedesco(Aguirre, furore di Dio, Fitzcarraldo, Nosferatu-Il principe della notte) ildell’82.Internazionale d’Artetografica della Biennale di(27 agosto – 6 settembre 2025). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico della, Alberto Barbera., nell’accettare, ha dichiarato: “Sono profondamente onorato di ricevere ilBiennale di. Ho sempre cercato di essere un Buon Soldato dele questa mi sembra una medaglia per il mio lavoro. Grazie. Tuttavia non mi sono ancora ritirato. Lavoro come sempre. Qualche settimana fa ho terminato un documentario in Africa, Ghost Elephants, e in questo momento sto girando il mio prossimo lungometraggio, Bucking Fastard, in Irlanda.