Quotidiano.net - Mosse irrazionali di Trump. Leadership Usa in declino

Leggi su Quotidiano.net

Ci deve essere una sorta di logica malata nello stress parossistico chesta imponendo al sistema economico internazionale. Ci deve essere, perché se non c’è questo significa allora che il leader della nazione economicamente e politicamente più importante del mondo sta semplicemente giocando a dadi col caso. Più del 5% di calo nella Borsa di Milano, ma il 4,7% a Parigi e Amsterdam, e il 4,4% a Londra. In Cina lo stesso. Sembra di rivedere lo scenario che precede Pearl Harbor: dazi per disturbare, dispetti, ripicche ma a suo tempo solo verso il Giappone e non di questa entità e con questo peso complessivo. Politiche egemoniche di questo tipo, tali da destabilizzare complessivamente tutto il sistema, sono un lusso che soltanto un egemone assoluto si può concedere; lo potevano fare gli Stati Uniti di Kennedy nel 1962, oppure Nixon nel 1971.