Lanazione.it - Moscerini, trattamento antilarve anche all’interno della laguna

Leggi su Lanazione.it

Continuano le azioni previste dal piano comunale contro la proliferazione dei, un fenomeno che continua a creare pesanti disagi a cittadini e attività commerciali. I problemi sono tanti, da più parti (associazioni, comitati e mondopolitica) si chiede un autorevole intervento, urgente, da parte del ministero dell’Ambiente, con la nomina di un commissario ad acta che possa prendere provvedimenti immediati per dragare lae portare via le ingenti masse algali che sono presenti nel bacino. Il Comune continua a mettere in pratica le azioni che sono di sua competenza e la prossima è stata fissata nella notte fra domani e giovedì con un nuovo intervento antilarvale in varie zone, in particolar modo lungo le sponde. "Stiamo portando avanti ogni azione di nostra spettanza – dice il sindaco, Andrea Casamenti –.