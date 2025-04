Mosca favorevole a negoziati Usa-Iran sul nucleare | Trump | I russi bombardano come pazzi l' Ucraina situazione terribile

Mosca annuncia l'avanzata su Sumy ma Kiev smentisce. Zelensky: "Pericoloso il silenzio del Cremlino che uccide i bambini" Tgcom24.mediaset.it - Mosca favorevole a negoziati Usa-Iran sul nucleare | Trump: "I russi bombardano come pazzi l'Ucraina, situazione terribile" Leggi su Tgcom24.mediaset.it annuncia l'avanzata su Sumy ma Kiev smentisce. Zelensky: "Pericoloso il silenzio del Cremlino che uccide i bambini"

Casa Bianca a Mosca: "Vi esortiamo a firmare la tregua". Putin nel Kursk: "Cacciare via gli ucraini" - Zelensky: procedere verso la pace e le garanzie di sicurezza. Guerra Ucraina - Russia, le news dell'11 marzo. Usa revocano lo stop agli aiuti. Zelensky: "Pronti per la pace". Guerra Ucraina, Trump: "Buone possibilità per la pace". Zelensky: "Aspettiamo Mosca". Ucraina, Consiglio Sicurezza Onu adotta testo Usa con sostegno Russia. Cosa si dice a Mosca su Ucraina, occidente e attentati. Zelenskyj si dice favorevole a uno scambio di territori con la Russia.

Gelo di Mosca sui negoziati: "Inaccettabili le proposte americane" - Il negoziatore russo Dmitriev negli USA a breve per incontrare Witkoff - Mosca: proposte Usa 'inaccettabili' così come sono La Russia non ha sentito da parte degli Stati Uniti nessun segnale rivolto a Kiev sulla fine del conflitto, ma prende sul serio le soluzioni proposte ... (informazione.it)

Tregua, negoziati in bilico: salta il comunicato Usa-Russia. Mosca: "Di Zelensky non ci fidiamo" - Casa Bianca: accordo raggiunto con Russia e Ucraina su Mar Nero e infrastrutture energetiche È quanto emerge da due note riassuntive dei colloqui in Arabia Saudita e che coincidono in quattro di cinqu ... (msn.com)

Mosca, 'a tempo debito negoziati con Usa su Ucraina' - (ANSA) - MOSCA, 18 FEB - La Russia e gli Usa cominceranno "a tempo debito" negoziati sull'Ucraina. Lo ha detto il consigliere per la politica estera del Cremlino, Yuri Ushakov, al termine dei ... (msn.com)