Morto in Colombia ex allievo della Normale | il corpo trovato a pezzi in una valigia

trovato Morto in Colombia. Lo scenario è da brividi: i resti del suo corpo, smembrati, sono stati rinvenuti domenica 6 aprile all'interno di una valigia, in una zona boscosa dell'area di Santa Marta, città di oltre 400mila. Pisatoday.it - Morto in Colombia ex allievo della Normale: il corpo trovato a pezzi in una valigia Leggi su Pisatoday.it Un biologo molecolare italiano, Alessandro Coatti, di 42 anni, è statoin. Lo scenario è da brividi: i resti del suo, smembrati, sono stati rinvenuti domenica 6 aprile all'interno di una, in una zona boscosa dell'area di Santa Marta, città di oltre 400mila.

Il biologo italiano Alessandro Coatti trovato morto in Colombia: il corpo fatto a pezzi, alcuni erano in una valigia - Le autorità hanno confermato che si tratta del corpo del biologo molecolare 42enne che lavorava per la prestigiosa Royal Society of Biology di Londra. Coatti sarebbe arrivato a Santa Marta il 3 aprile ... (ilfattoquotidiano.it)

