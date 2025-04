Anteprima24.it - Morto dopo la caduta in palestra, nelle prossime ore l’autopsia disposta dalla Procura

La Procura della Repubblica di Salerno vuole vederci chiaro sulle cause che hanno portato alla morte di un uomo di 63 anni di San Gregorio Magno, deceduto la scorsa settimana all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno dove era stato ricoverato a seguito di una caduta in palestra. Un trauma che ha portato al decesso del 63enne di San Gregorio Magno tanto che il Pubblico Ministero ha disposto d'ufficio il sequestro della salma e un esame autoptico sul cadavere del 63enne e che sarà effettuato nelle prossime ore dal medico legale nominato. La vittima, un 63enne di San Gregorio Magno, si era recato come ogni settimana in palestra per effettuare gli esercizi di riabilitazione post intervento quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri che indagano sull'accaduto, l'anziano è caduto a terra ed è rimasto gravemente ferito.