Morto Andrea Savorelli era Pietro Conti nel Paradiso delle signore | l’annuncio della sorella

Morto Andrea Savorelli, giovane attore noto per la sua partecipazione alla serie tv ‘Il Paradiso delle signore‘ dove interpretava il ruolo di Pietro Conti. Era stato protagonista anche di Doc – Nelle tue mani nel 2022 nel ruolo di Ludovico. Il giovane attore era molto riservato. Il decesso di Andrea Savorelli un mese fa: grave patologia del sangue“Purtroppo sono vittima di una grave patologia del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure che porterà al trapianto di midollo osseo. Sto affrontando il secondo ciclo di chemioterapia, ma tra poco non mi vedrete più in onda“ – così aveva parlato il trentenne Savorelli della malattia che lo aveva colpito. l’annuncio della morte, avvenuta un mese fa, è stato dato, con un post su Instagram, dalla sorella Alessandra, che allegando una foto di loro due da bambini, citando lo scrittore inglese Henry Scott Holland, scrive: “La morte non è niente. Notizieaudaci.it - Morto Andrea Savorelli, era Pietro Conti nel Paradiso delle signore: l’annuncio della sorella Leggi su Notizieaudaci.it Lutto nel mondo dello spettacolo. É, giovane attore noto per la sua partecipazione alla serie tv ‘Il‘ dove interpretava il ruolo di. Era stato protagonista anche di Doc – Nelle tue mani nel 2022 nel ruolo di Ludovico. Il giovane attore era molto riservato. Il decesso diun mese fa: grave patologia del sangue“Purtroppo sono vittima di una grave patologia del sangue che avrà bisogno di un lunghissimo periodo di cure che porterà al trapianto di midollo osseo. Sto affrontando il secondo ciclo di chemioterapia, ma tra poco non mi vedrete più in onda“ – così aveva parlato il trentennemalattia che lo aveva colpito.morte, avvenuta un mese fa, è stato dato, con un post su Instagram, dallaAlessandra, che allegando una foto di loro due da bambini, citando lo scrittore inglese Henry Scott Holland, scrive: “La morte non è niente.

