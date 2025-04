Lapresse.it - Morto a 70 anni Clem Burke, il batterista dei Blondie

Lutto nel mondo della Musica. Èall’età di 70, versatiledei ‘‘, che nell’arco della sua carriera ha spaziato dal genere punk alla new wave fino alla disco. Il musicista èper un tumore, ha sottolineato in una dichiarazione la band senza aggiungere ulteriori dettagli.“non era solo un, era il cuore pulsante dei– ha evidenziato il gruppo – Il suo talento, la sua energia e la sua passione per la Musica erano ineguagliabili e il suo contributo al nostro sound e al nostro successo è incommensurabile”. Nel 2006e gli altri componenti della formazione originale dei ‘’ sono stati introdotti nella Rock & Roll Hall of Fame.