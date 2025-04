Morti sul lavoro in Veneto 15 in due mesi Sono 2 nel Veronese

Veneto è secondo solo alla Lombardia per numero di Morti sul lavoro nei primi due mesi del 2025. Oltre un terzo delle vittime è stato registrato nel Veneziano. E la provincia di Verona è penultima in regione per numero di casi. E secondo la mappatura dell’Osservatorio Sicurezza sul lavoro e. Veronasera.it - Morti sul lavoro in Veneto, 15 in due mesi. Sono 2 nel Veronese Leggi su Veronasera.it Ilè secondo solo alla Lombardia per numero disulnei primi duedel 2025. Oltre un terzo delle vittime è stato registrato nel Veneziano. E la provincia di Verona è penultima in regione per numero di casi. E secondo la mappatura dell’Osservatorio Sicurezza sule.

