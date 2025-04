Morti sul lavoro | in aumento rispetto allo stesso periodo 2024 Puglia fra le regioni in zona rossa Nel primo bimestre 2025 si sono contate 138 vittime

zona rossa ci sono: Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige, Puglia, Liguria, Abruzzo e Calabria. A febbraio sono 101 gli infortuni mortali in occasione di lavoro e 37 quelli in itinere. In Lombardia e in Veneto il maggior numero di vittime totali. Trasporti e Magazzinaggio e Attività Manifatturiere i settori più colpiti dal fenomeno. Diminuisce il numero delle denunce di infortunio complessive (mortali e non): -3,4% rispetto a febbraio 2024.IL COMMENTO AI DATI AGGIORNATI AL MESE DI FEBBRAIO 2025“Nel primo bimestre 2025 il dramma continua inesorabilmente e tragicamente. Con un segno più che allarma soprattutto chi come noi lavora per la sicurezza sul lavoro quotidianamente. Noinotizie.it - Morti sul lavoro: in aumento rispetto allo stesso periodo 2024, Puglia fra le regioni in zona rossa Nel primo bimestre 2025 si sono contate 138 vittime Leggi su Noinotizie.it Di seguito un comunicato diffuso dall’osservatorio Vega:Sul podio dell’insicurezza nazionale inci: Basilicata, Umbria, Trentino-Alto Adige,, Liguria, Abruzzo e Calabria. A febbraio101 gli infortuni mortali in occasione die 37 quelli in itinere. In Lombardia e in Veneto il maggior numero ditotali. Trasporti e Magazzinaggio e Attività Manifatturiere i settori più colpiti dal fenomeno. Diminuisce il numero delle denunce di infortunio complessive (mortali e non): -3,4%a febbraio.IL COMMENTO AI DATI AGGIORNATI AL MESE DI FEBBRAIO“Nelil dramma continua inesorabilmente e tragicamente. Con un segno più che allarma soprattutto chi come noi lavora per la sicurezza sulquotidianamente.

Morti sul lavoro: in aumento rispetto allo stesso periodo 2024, Puglia fra le regioni in zona rossa. CRONACA - Morti sul lavoro in aumento: 138 vittime nei primi due mesi del 2025, +16% rispetto al 2024. L'Abruzzo nella zona rossa delle morti sul lavoro: un aumento preoccupante nel 2025. Morti sul lavoro, la Liguria è in zona rossa. Morti sul lavoro, piaga senza fine: in aumento anche nel 2025. Morti sul lavoro in aumento: allarme rosso in Italia, Biella resta a zero. Ne parlano su altre fonti

Morti sul lavoro in aumento: 138 vittime nei primi due mesi del 2025, +16% rispetto al 2024 - Nei primi due mesi del 2025 si registra un tragico aumento delle morti sul lavoro: 138 vittime, +16% rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo l’Osservatorio Vega di Mestre, la Basilicata è tra l ... (lasiritide.it)

Morti sul lavoro in Italia. Primo bimestre +16% rispetto al 2024: già 138 decessi - Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro nel mese di febbraio sono 21 su 101, con un rischio di morte sul lavoro che risulta essere più che doppio rispetto agli italiani. Infatti, gli stranieri ... (secolo-trentino.com)

Morti sul lavoro in Italia, il tragico dramma continua. I dati dell'Osservatorio Vega - “Nel primo bimestre 2025, il dramma continua inesorabilmente e tragicamente. Con un segno più che allarma soprattutto chi come noi lavora per la sicurezza sul lavoro quotidianamente. Perché rispetto a ... (ilfoglietto.it)