Morte in culla cosa sappiamo sulla Sids Come ridurre i rischi partendo dalla gravidanza

Morte di una bimba di soli sei mesi in provincia di Teramo, durante il riposino all'asilo nido, secondo i primi accertamenti potrebbe essere un caso di Sids (sudden infant death syndrome), conosciuta anche Come "sindrome della Morte di culla". Di cosa si tratta, quali sono i rischi reali e, soprattutto, quali buone pratiche si possono mettere in campo per limitare i rischi. Come chiarisce l'Istituto Superiore di Sanità: "Non è stata ancora definita con sicurezza una specifica causa medica in grado di spiegare la Sids ma ci sono invece una serie di comportamenti e di fattori di rischio che possono incidere significativamente sulla probabilità che la Sids si verifichi, Come dimostrano numerosi studi e indagini". È indicativo il fatto che in Italia, in passato, l'incidenza della Sids è stata calcolata nell'ordine del 1-1,5‰ dei nati vivi, ma è attualmente in netto declino.

