Anteprima24.it - Morosità pregresse, dal Comune 175.000 euro per 57 famiglie

Tempo di lettura: 3 minutiIldi Avellino tende la mano agli inquilini degli alloggi popolari in difficoltà nel pagamento delleaccumulate sui canoni di locazione. L’ente di Piazza del Popolo ha ottenuto, infatti, 174.481per il finanziamento delle 57 domande ritenute idonee ed ammissibili sull’Avviso regionale per l’Assegnazione del contributo a sostegno del pagamento dellapregressa degli assegnatari ERP.Il contributo di solidarietà è finalizzato a reinserire in un percorso di legittimità gli assegnatari che, seppur temporaneamente, si sono trovati in difficoltà nel rispettare gli obblighi di pagamento dei canoni di locazioni, ma che sono disponibili a formalizzare piani di rateizzo con gli Enti gestori per rientrare dalla. Ildi Avellino, a seguito di richiesta, è risultato, tra i principali beneficiari del riparto delle risorse.