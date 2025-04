Movieplayer.it - Morgane - Detective geniale 4: stasera su Rai 1 l'atteso finale di stagione

Leggi su Movieplayer.it

La gravidanza avanza, ma l'istinto investigativo non si ferma:4 chiude questa sera su Rai 1 la sua quarta. Ultimo appuntamento con4, in onda questa sera, martedì 8 aprile 2025, alle 21.30 su Rai 1. La brillante serie franco-belga con Audrey Fleurot si prepara a salutare il pubblico con gli ultimi due episodi della, tra misteri, colpi di scena e una verità tanto attesa: quella sulla paternità del bambino chesta per mettere al mondo.4, alle prese con un caso in diretta social Nel primo episodio della serata, intitolato Mosaico, la gravidanza diè ormai giunta al nono mese e i sintomi si fanno sempre più .