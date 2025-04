Tpi.it - Morgane – Detective geniale 4: le anticipazioni sulla quarta puntata

Leggi su Tpi.it

4:(trama e cast) dellaQuesta sera, martedì 8 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi4, lastagione della serie tv franco-belga ideata da Alice Chegaray-Breugnot, Stéphane Carrié e Nicolas Jean. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNel primo episodio della serata, dal titolo “Mosaico”, sono passate diverse settimane e la pancia disi è ingrossata, rendendo le indagini ancora più difficili. E se l’omicidio di un influencer, in diretta sui social, darà filo da torcere agli inquirenti, sarà il test di paternità ordinato da Thea a generare tutte le fantasie di questa: chi è il padre del bambino, David, Timothée o Karadec?Nel secondo episodio dell’ultima, dal titolo “Ultravioletto”, per una volta, il colpevole viene identificato fin dall’inizio dell’episodio efarà di tutto per smascherarlo; tranne per il fatto che quest’ultima è in maternità.