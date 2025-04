Morde gli agenti per evitare un controllo in stazione in tasca hashish e un coltello

stazione. Un cittadino, accompagnato dalla figlia minore, ha indicato alla pattuglia un uomo che. Modenatoday.it - Morde gli agenti per evitare un controllo in stazione, in tasca hashish e un coltello Leggi su Modenatoday.it Nel pomeriggio del 26 marzo, durante un servizio nelle aree adiacenti la zona delle stazioni, una pattuglia del nucleo polizia giudiziaria della Polizia Locale di Sassuolo è intervenuta alla. Un cittadino, accompagnato dalla figlia minore, ha indicato alla pattuglia un uomo che.

Morde gli agenti per evitare un controllo in stazione, in tasca hashish e un coltello. Stacca un dito alla poliziotta con un morso a San Benedetto del Tronto: era salito sul treno senza biglietto. Poliziotta aggredita durante un controllo nel Commissariato di San Benedetto. Scoperto senza biglietto sul treno, prende a morsi tre poliziotti. Stacca con un morso una falange ad una poliziotta durante un controllo. Caos carceri, detenuto nigeriano morde e ferisce cinque agenti nel carcere di Torino. Ne parlano su altre fonti

Ferisce un agente della polizia locale per evitare il controllo: 23enne nei guai - Un giovane con numerosi precedenti è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dalla polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese dopo un controllo avvenuto in un ... (padovaoggi.it)

Due agenti aggrediti nel carcere di Prato. Fp Cgil: "Situazione fuori controllo" - Due agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti nel carcere di Prato da un detenuto del reparto di media sicurezza. L’uomo ha afferrato un agente per il collo, sbattendolo contro il ... (gonews.it)

Tenta di evitare il controllo della Polizia, trovato con cocaina e contanti: arrestato 26enne - CROTONE – Aveva nascosto la droga nel vano luce della sua autovettura. Nove involucri di cellophane trasparenti contenenti cocaina e 1.370 euro in banconote di medio taglio. Un 26enne è stato ... (quicosenza.it)