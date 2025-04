Monza verso la Serie B | l' agonia continua con la sconfitta contro il Como

verso l'inferno, con biglietto di sola andata. L'agonia del Monza continua, nessuno avrebbe immaginato che la discesa verso la Serie B sarebbe stata così dolorosa. Sabato all'U-Power Stadium contro il Como è arrivata l'ennesima sconfitta dopo l'illusione per il vantaggio iniziale di Dany Mota che aveva ridato coraggio ai biancorossi. E invece no. In pochi minuti le poche certezze si sono sbriciolate ed è arrivato il ventesimo ko stagionale, con l'ultimo posto in classifica da cui la squadra non riesce più a schiodarsi. I dati sono impietosi: appena 15 punti in 31 giornate di campionato, con la sconfortante media di 0,5 punti a giornata. La distanza da quel quartultimo posto (occupato dal Lecce) e dal miraggio salvezza è lontano 11 lunghezze. Impensabile un miracolo sportivo a sette giornate dalla fine, anche perché sabato prossimo i brianzoli saranno in casa della Juventus.

