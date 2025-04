Ilgiorno.it - Monza, accusato di molestie dalla fidanzata di un paziente: medico assolto in Appello

, 8 Aprile 2025 - Condannato dal Tribunale diper una mano sul sedere a una ventenne che aveva accompagnato al pronto soccorso il suo fidanzato, è statoin. Per questo episodio, denunciato nel 2019, a unchirurgo 40enne di origine albanese, G.R., difeso dall'avvocato Ivan Colciago, erano stati inflitti 20 mesi di reclusione per violenza sessuale. L'imputato, incensurato, aveva ottenuto dai giudici la pena sospesa e la non menzione della condanna sul certificato penale. Scenario dell'accusa la clinica Zucchi dove il dottore allora prestava servizio comedi turno. Secondo la ricostruzione della Procura di, che aveva chiesto la condanna a 14 mesi di reclusione, la ragazza aveva accompagnato al pronto soccorso il fidanzato che aveva mal di gola e a cui era stata messa una flebo.